La jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, se refirió este jueves a la culminación del tercer ciclo del diálogo político que se desarrolla en Venezuela.

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Al respecto, la sucesora del dictador Nicolás Maduro sostuvo: "Acabo de sostener una reunión muy importante con los representantes políticos del diálogo que se está llevando a cabo en Venezuela. Yo saludo y reconozco el esfuerzo de las partes que están sentadas en esta mesa de diálogo para avanzar en el ámbito de las garantías políticas para todos los partidos políticos, para quienes creen en la política como mecanismo de ejercicio para beneficiar a la población, también en el ámbito de reforma del sistema de justicia".

Por su parte, Rodríguez hizo especial "énfasis" en el oro venezolano que se encuentra en Inglaterra.

"Y algo muy importante que fue un acuerdo para la liberación del oro que está en Inglaterra, y que ese oro pueda ser empleado justamente para la recuperación pos-terremoto junio 2026", pronunció.

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"Ponerse de acuerdo para avalar estos caminos es fundamental. Todavía hay grupos muy pequeños que se resisten y pretenden incendiar el país", consideró.

Luego, acotó: "Reconozco a venezolanos de bien que con este diálogo impulsan cambios necesarios; también reconozco un país que en su conjunto quiere trabajar".

"Hoy salieron las mujeres por el 'mes rosa', sobre el cáncer de mama; cuando uno se reúne por un bien en común, eso lo reconozco (...) Agradezco y felicito a Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez porque ya terminaron esta jornada y ya preparan agenda de trabajo", adicionó.

Representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y de la ilegítima Asamblea Nacional actual (controlada por el chavismo) llevan a cabo un proceso de diálogo político auspiciado por Estados Unidos.

Hasta el momento, se espera que estas conversaciones desemboquen en una transición política.