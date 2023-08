Así quedaron registrados los momentos de pánico que vivieron varios pasajeros durante un vuelo en España

Momentos de pánico vivieron los pasajeros de un vuelo que cubría la ruta entre Mallorca y Alicante en España tras una fuerte turbulencia que sacudió la aeronave durante el fin de semana.

En video que quedó registrado el momento de terror que vivieron los pasajeros que se encontraban a bordo del vuelo FR1399.

"El vuelo se había retrasado por el temporal que hacía en Palma de Mallorca. Al principio del vuelo hemos tenido un poco de turbulencias, pero algo normal. Yo ya había escrito a mi familia porque habían visto en las noticias el temporal. Hasta que ha pasado”, indicó una de las pasajeras a través de redes sociales.

El clip, grabado por un hombre que se encontraba dentro de la aeronave, muestra a varios pasajeros gritando debido a la fuerte turbulencia que sacudió el avión durante el vuelo.

“El avión ha empezado a caer. La gente y los niños gritando, vomitando, yo no he podido evitar ponerme a llorar. No sé cuánto ha podido durar ese momento, pero ha sido eterno", agregó la mujer.

El vuelo que salió desde Zaragoza a las 8.40 de la mañana de este domingo se vio obligado a regresar al aeropuerto de Mallorca debido a las tormentas que afectan por estos días a las Islas Baleares.

Las lluvias y los vientos huracanados de más de 120 kilómetros por hora del temporal 'Betty' han afectado a las islas Baleares.

Las difíciles condiciones climáticas afectaron el tránsito aéreo dejando más de 56 vuelos cancelados y cientos de retrasos en las salidas.