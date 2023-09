Aterrador testimonio de extenista francesa que fue abusada cerca de 400 veces por su entrenador

La extenista francesa Angélique Cauchy sorprendió al mundo con la declaración que hizo ante un juez en el caso contra Andrew Gueddes, quien fue condenado a 18 años de prisión por violar y agredir sexualmente a niñas entre 12 y 17 años.

La mujer de 36 años rindió testimonio ante una Comisión de Investigación con el objetivo de lograr “fallos operativos en las federaciones deportivas, el movimiento deportivo y los órganos de gobierno del deporte” tras una indagación iniciada en el Parlamento.

El relato de Cauchy se conoció el martes pasado luego de que la exdeportista hablara en mayo pasado con el diario France Info, en el que reveló que fue “violada cerca de 400 veces” por su entrenador durante dos años.

En una declaración recogida por el medio francés Le Parisien, la extenista se refirió a unos supuestos abusos de la persona que la comenzó a entrenar en el club Sarcelles en 1999 cuando tenía 12 años.

En esta intervención, citó una concentración realizada en la comuna francesa de La Baule, donde señaló que el hombre “llevaba a sus víctimas lejos de casa”.

“Llevaba a sus víctimas a La Baule, lejos de casa, completamente desarraigadas, para pasar a etapas superiores. Fueron los peores quince días de mi vida; me violaba tres veces al día. La primera noche me pidió que fuera a su habitación y no lo hice. Y así entró en la mía. Fue peor. Estaba presa, no podía salir cuando quería”, declaró.

Por otra parte, mencionó las tácticas o métodos que el hombre usaba para comprar su silencio, en los que llegó a decirle que padecía una enfermedad venérea.

“Viví entre los 13 y los 18 años pensando que tenía sida”, sostuvo.

Además, agregó que el hombre le decía que los aberrantes actos eran normales en la relación entre el entrenador y la alumna: "'Ya sabes que esto sucede a veces en las relaciones entre entrenador y alumna, pasamos tanto tiempo juntos, es normal’. Pero yo no quería, él tenía la edad de mi madre'", citó la mujer.