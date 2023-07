“Mi infancia es algo de lo que no ha hablado mucho”: Dele Alli revela que sufrió abusos sexuales y traficó drogas cuando era niño

El jugador del Everton Dele Alli, quien fue uno de los futbolistas ingleses con mayor proyección, pero que últimamente no ha tenido sus mejores temporadas, le abrió su corazón al exjugador Gary Neville en su podcast The Overlap y reveló detalles muy personales de su pasado.

En la entrevista, el ex jugador del Tottenham reveló que en su infancia sufrió de abusos sexuales, empezó a fumar, traficó con drogas y no tuvo una muy buena relación con su madre, quien, según contó el futbolista, era alcohólica.

"Para ser sincero, mi infancia es algo de lo que no ha hablado mucho. Mi madre era alcohólica y un amigo de ella abusaba sexualmente de mí a los seis años. Me mandaron a África (con su padre) para aprender disciplina, y después me mandaron de vuelta. A los siete años empecé a fumar, a los ocho traficaba con drogas", relató Alli.

Además, agregó que recientemente se vio obligado a ingresas a una clínica de rehabilitación, en la que permaneció seis semanas, para combatir la dependencia que le generaban unas pastillas para dormir.

"Hay cosas que mucha gente hace, pero si abusas y lo usas de manera incorrecta... En realidad, lo haces por placer, lo haces para tratar de perseguir algo o esconderte de algo, obviamente puede hacerte mucho daño. Me volví adicto a las pastillas para dormir y probablemente sea un problema que no solo tengo yo. Creo que es algo que está dando vueltas más de lo que la gente cree en el fútbol", detalló el jugador de 27 años.

Dele Alli también dijo que a los 12 años fue adoptado por una familia que lo ayudó a salir adelante: “Fui adoptado por una familia increíble como dije, no podría haber pedido mejores personas para hacer lo que hicieron por mí. Si Dios creó a las personas, fueron ellos".

A pesar de los esfuerzos de sus nuevos padres y hermano para que hablase de sus problemas con ellos, Alli lamentó que "no podía", que "solo quería hacer frente a la situación por mí mismo".

El futbolista inglés se inició en el MK Dons de su ciudad natal de Milton Keynes y en 2015 dio su gran salto al profesionalismo cuando lo fichó el Tottenham y pudo demostrar su calidad, su talento era tan grande que le mereció una llamada a la Selección de Inglaterra que disputó el Mundial de Rusia 2018.

Sin embargo, en su primera etapa en el Tottenham bajo las órdenes del entrenador portugués Jose Mourinho, vivió una pesadilla por cuenta de las decisiones del técnico, que lo hicieron plantearse la idea de retirarse a temprana edad del fútbol.

"Creo que tenía 24 años. Una mañana me levanté y tenía que ir a entrenar. Ese fue el momento en que (el técnico) dejó de ponerme (a jugar). Puedo sonar dramático, pero me preguntaba si debía dejar, a los 24, de hacer lo que amaba", comentó.

En 2022, Dele Alli fue vendido al Everton, pero allí tampoco logró asentarse, por lo que se fue cedido al fútbol turco para jugar con el Besiktas, en donde vivió otro episodio importante en su vida: "Cuando volví de Turquía (...) me di cuenta de que no estaba bien mentalmente y decidí ingresar en una moderna clínica de rehabilitación".

El futbolista inglés está de regreso al Everton con el que espera rehacer su carrera futbolística ahora que ha podido sanar varios episodios de su salud mental y su vida personal.

Luego de esta confesión, varios colegas de la liga inglesa han reaccionado enviándole fuerza a Dele Alli por la valentía que tuvo de contar un episodio tan sombrío de su vida y le desean lo mejor para volverlo a ver en la élite mundial.