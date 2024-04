La sorprendente respuesta de Pink cuando le preguntaron por cómo se ve la cara a Madonna en la actualidad

Alecia Beth Moore, mejor conocida por su nombre artístico Pink, es una cantante de pop anglo que tuvo sus mayores éxitos a principios de los 2000 con canciones como ‘So what’, ‘Just give me a reason’, ‘Try’, ‘Just like a pill’, entre otras.

Pink logró dejar huella en el mundo de la música gracias a su irreverencia que le ha permitido ser considerada una de las grandes exponentes del pop en un camino del que hace parte Madonna, una de las artistas clásicas más grandes del mundo y que ha sido reconocido por muchos en la industria musical como'la reina del pop'.

VEA TAMBIÉN Nadie se explica cómo lo logra: así se conserva Cher a sus 77 años de edad o

Esta mujer ayudó a abrir el camino a las mujeres en la industria de la música, en parte, gracias al éxito que comenzó a obtener a finales de los años 80 con sus primeros álbumes; el más recordado, el ‘Like a Virgin’ de 1984.

En una entrevista reciente, a Pink le hicieron una pregunta sobre Madonna, pero no por su relación artística, personal o de pronto por temas de colaboraciones futuras o el legado de la ‘reina del pop’, sino por la apariencia de su rostro.

Cabe recordar que la artista de 65 años fue noticia por el aspecto de su cara cuando asistió a la gala de los Premios Grammy en 2023, pues las redes sociales se llenaron de críticas por su apariencia, aseverando que se veía “irreconocible”.

VEA TAMBIÉN Karol G dice estar "agradecida por una nueva oportunidad" tras aterrizaje de emergencia en Estados Unidos o

Si bien se habla que entre ellas no hay una amistad y ni siquiera admiración por lo que ha hecho la una y la otra, la respuesta de Pink ante este cuestionamiento fue con altura: “me preguntas qué pienso del aspecto de la cara de Madonna, eso no es progreso, no deberíamos estar hablando de la cara de Maddona, sino de todo lo que hizo esta mujer para que el resto de nosotras que vinimos después de ella”.

La respuesta de la artista ha recibido muchas felicitaciones por parte de los internautas: “Me encantó su respuesta”, “así es que se habla”, “una mujer que apoya a otra eso es progreso”, “acabaste al periodista con esa respuesta”, “Pink empoderando a otras mujeres es lo que está bien en la vida”, “eso se llama empatía”, entre otros.