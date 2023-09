Autoridades mexicanas arrestaron a delincuente que usaba un muñeco ‘Chucky’ para cometer atracos

En México, un inusual incidente ha acaparado en las últimas horas los principales titulares de los diferentes medios locales, luego de que las autoridades detuvieran a delincuente que usaba un muñeco ‘Chucky’ para cometer atracos.

El curioso suceso ocurrió en Monclova, Coahuila, en donde la Policía arrestó al individuo acusado de alterar el orden público luego de intimidar a los transeúntes de la zona.

De acuerdo con las autoridades, el propietario de ‘Chucky’, usaba al muñeco poder asustar a las personas y despojarlas de sus pertenencias en dicha zona, al norte del país.

El sujeto, cuya identidad se desconoce, usaba un cuchillo y al muñeco de películas de terror para poder robar a las víctimas, actuando como si estuviera poseído.

Según la versión entregada al medio La Silla Rota, el sujeto “caminaba sobre la plaza principal del municipio bajo la influencia de una sustancia ilícita y al detectar a sus víctimas, se les acercaba y las atemorizaba con el muñeco diabólico, mismo que portaba un cuchillo real”.

Sin embargo, una de las cosas que más ha llamado la atención, no solo de los medios, sino de los internautas, fue que el muñeco, aparte de ser detenido, también fue esposado por la policía.

Una de las agentes fue quien se encargó de esposar al muñeco y lo hizo bajo el pedido de los periodistas que se encontraban en el lugar a la hora de la detención del hombre.

No obstante, no todo fue tan divertido como parece, pues la uniformada se encuentra bajo investigación por el suceso y podría llegar a ser sancionada por no tomarse su trabajo en serio.

Pese a la captura, el hombre y dueño del muñeco fue puesto en libertad luego de cumplir la respectiva sanción impuesta por las autoridades.