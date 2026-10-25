Avanzan elecciones en Brasil: reportan fuertes lluvias en ciudades donde es favorito Bolsonaro y Lula denuncia supuestos obstáculos para ir a votar

Los brasileños eligen este domingo entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival Flávio Bolsonaro, en un balotaje que ha tenido como protagonista al clima en algunas ciudades en las que Bolsonaro es Favorito.

Asimismo, Lula, por su parte, ha denunciado supuestos obstáculos para ir a votar en transporte público en algunas ciudades como Sao Paulo.

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Se trata de la última batalla electoral para Lula, que con casi 81 años aspira a una compleja remontada después de perder en la primera vuelta ante el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Aunque las últimas encuestas muestran un empate técnico, muchos analistas anticipan una ligera ventaja para el senador.

A poco del cierre de los centros de votación, Lula denunció que se retiraron de circulación autobuses, lo que, según él, habría impedido a algunas personas ejercer su derecho al voto.

"Nadie puede dejar de votar porque algún empresario sinvergüenza o algún alcalde de mala calaña, bandido, intentó impedir que el pueblo votara", dijo el mandatario izquierdista frente a su casa en Sao Paulo.

Lula señaló haber pedido a la justicia "garantizar" que todos los electores puedan votar prolongando los horarios en los centros de las ciudades afectadas como Sao Paulo, Salvador de Bahia o Recife.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, promete endurecer la lucha contra la delincuencia, recortar el gasto público y aliviar el costo de vida.

"Llegó la hora del cambio", dijo el senador al votar en Rio de Janeiro. "Brasil no aguanta cuatro años más de la manera en que está, la vida de todo el mundo empeoró", agregó, mientras que algunos usuarios reportaron fuertes lluvias en el sur del país.

La campaña, por demás, estuvo marcada por una intensa batalla en las redes sociales que involucró a Meta, dueña de WhatsApp, Facebook e Instagram.

El equipo de campaña de Lula acusó a la empresa de Estados Unidos de favorecer a su rival mediante una "manipulación algorítmica".

Meta lo negó, pero reconoció errores como la desactivación de anuncios de la campaña de Lula por motivos técnicos.

Gane quien gane, analistas vaticinan que Brasil afrontará lo que han denominado como "una dura resaca electoral".

"Si gana la izquierda, se enfrentará a cuatro años con un Congreso hostil", afirmó el analista político Thomas Traumann, en alusión a un hemiciclo conservador en el próximo mandato.

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"Si gana la extrema derecha, habrá un gobierno de represalias dirigido contra la Corte Suprema", detestada por la derecha tras condenar a Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado, agregó el periodista.