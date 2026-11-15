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Domingo, 15 de noviembre de 2026
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Manager | Foto Canva
Colombia

Colombiano impulsa carrera de artistas latinos como Lion Fiah, Kapo y Fariana en mercado musical internacional

noviembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
El manager lidera proyectos con Yo Gangsta y participó en el éxito global "Oh Na Na".

La industria musical latina está experimentando una transformación impulsada por profesionales que van más allá de la administración tradicional de talentos. Cristian González se ha posicionado como una figura clave en este cambio, desarrollando estrategias que conectan artistas latinoamericanos con audiencias y mercados globales.

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González ha centrado su trabajo en el desarrollo de carreras de artistas emergentes y consolidados. Su labor con Lion Fiah ha sido uno de sus casos más destacados, logrando posicionar al artista en giras internacionales y escenarios de gran envergadura. Además, ha participado en proyectos con nombres reconocidos como Fariana y Kapo.

Actualmente, el manager lidera el equipo de management junto a Yo Gangsta, productor multiplatino, en una fase de expansión internacional. Esta alianza profesional ha generado resultados concretos en el mercado musical.

"Oh Na Na", tema creado a partir de la conexión entre Kapo y Yo Gangsta facilitada por González, se convirtió en un hit global durante 2024, alcanzando audiencias en múltiples países.

La colaboración ha dado origen a nuevos proyectos que trascienden las fronteras latinoamericanas. El trabajo conjunto con Yo Gangsta ha comenzado a recibir reconocimiento internacional a través de nominaciones en premios de la industria musical, consolidando la relevancia de su estrategia de management.

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Entre los proyectos en desarrollo se encuentra un álbum grabado en Jamaica, donde González participa como productor ejecutivo.

Su trayectoria también incluye participación en proyectos vinculados a Ryan Castro, artista colombiano de alto impacto en el género urbano. Esta experiencia ha permitido a González consolidar una red de conexiones estratégicas entre artistas, productores y mercados de diferentes regiones.

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