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Sábado, 24 de octubre de 2026
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Elecciones en Brasil

Brasil decide su futuro en una segunda vuelta de pronóstico reservado entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva

octubre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro-Foto EFE
Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro-Foto EFE
Casi 159 millones de brasileños están llamados a las urnas este domingo en una de las contiendas más polarizadas y ajustadas de la región.

La República Federativa de Brasil celebra este domingo la segunda vuelta de sus comicios presidenciales, en un proceso histórico donde el actual gobernante Luiz Inácio Lula da Silva y el senador opositor Flávio Bolsonaro se disputan la jefatura del Estado para el período que comenzará el próximo 5 de enero de 2027.

Casi 159 millones de electores se encuentran habilitados para sufragar en los centros de votación dispuestos durante nueve horas continuas, cuyos resultados preliminares se conocerán con celeridad gracias a la eficiencia del sistema de urnas electrónicas implementado en el territorio nacional.

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El candidato del Partido Liberal (PL) acude a esta cita definitiva respaldado por el primer puesto obtenido en la jornada inicial del pasado 4 de octubre, instancia en la cual capitalizó el 47 % de las preferencias, superando por algo más de 2 millones de papeletas al líder del Partido de los Trabajadores (PT).

No obstante, las encuestas difundidas en la antesala del balotaje por la firma Datafolha reflejan un empate técnico con el 50 % de los votos válidos para cada contendiente, con la evidencia de una sólida recuperación del dirigente progresista en el tramo final de la campaña presidencial.

Para alcanzar la victoria, el actual mandatario octogenario afronta el histórico desafío de remontar una desventaja inicial en segunda vuelta, hazaña inédita en las nuevas elecciones presidenciales celebradas desde el restablecimiento del orden constitucional en el país suramericano.

Durante las últimas semanas, el jefe de Estado modificó sustancialmente su estrategia comunicacional al intensificar su presencia en plataformas digitales, convocar marchas multitudinarias en centros urbanos clave como São Paulo y Belo Horizonte.

Por su parte, el legislador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro ha centrado sus esfuerzos en defender sus propuestas de ordenamiento fiscal, con la promesa de incrementos salariales por encima de la inflación y el rechazo a las acusaciones sobre recortes en programas sociales vertidas por sus adversarios políticos.

El clima de polarización extrema se tradujo en la judicialización masiva del proceso ante el Tribunal Superior Electoral, instancia que acumuló más de 800 denuncias por supuestas irregularidades, presuntas injerencias de plataformas tecnológicas y la difusión de campañas de desinformación entre ambas fuerzas políticas.

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La jornada comicial definirá no solo la continuidad del proyecto político gubernamental, sino también el rumbo económico de la principal potencia latinoamericana en un escenario internacional marcado por profundas tensiones geopolíticas y financieras.

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