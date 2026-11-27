Un tribunal de Donetsk, territorio ucraniano bajo control de Moscú, condenó a 20 años de prisión al colombiano Cristian Morales Mendoza, de 33 años, por combatir en las filas de Ucrania. La sentencia se anunció el 26 de noviembre por la Fiscalía rusa, que lo declaró culpable de actuar como “mercenario” y de “atentar contra la vida” de militares rusos.

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Según la versión de las autoridades rusas, Morales Mendoza llegó a Ucrania en julio de 2025 y firmó un contrato para incorporarse a la 60.ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas ucranianas. Tras tres meses, en octubre de ese año, fue capturado en la región de Donetsk.

La Fiscalía rusa culpó al colombiano por la participación en acciones armadas en contra de sus tropas. Los términos “mercenario” y “atentar contra la vida” son correspondientes a los cargos y señalamientos de Moscú.

El caso se conoce en medio de la participación de ciudadanos extranjeros en los dos bandos de la guerra, que empezó con la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Moscú procesó a combatientes extranjeros que se incorporaron a las fuerzas de Kiev bajo la figura de mercenarismo.

Según la información difundida por el Tribunal Supremo de la autoproclamada República Popular de Donetsk, desde inicios de 2026 fueron condenados 92 extranjeros de 32 países por combatir con las fuerzas ucranianas. Entre ellos se encuentran 11 colombianos, 20 georgianos, 11 estadounidenses y ocho británicos.

“Desde la Cancillería continuamos adelantando las gestiones diplomáticas y consulares a nuestro alcance para atender las solicitudes recibidas y brindar orientación y acompañamiento a los connacionales y sus familias”, indicó Pedro Agustín Roa Arboleda, viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional.

La entidad igualmente reiteró que el Gobierno colombiano no promueve ni participa en el reclutamiento de ciudadanos para conflictos armados internacionales. En ese sentido, solicitó a Rusia y Ucrania adoptar medidas para evitar la vinculación de connacionales a sus fuerzas armadas.

“La prevención es fundamental. Invitamos a los colombianos a informarse adecuadamente sobre los riesgos y las condiciones de estas ofertas antes de tomar decisiones que puedan comprometer su vida, seguridad e integridad”, añadió Roa.

Del total de fallecimientos registrados por la Cancillería, 162 corresponden a información ofrecida desde Ucrania y 94 desde Rusia. En cuanto a las desapariciones, 676 fueron reportadas desde Ucrania y 297 desde territorio ruso.