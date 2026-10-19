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Ben Shelton clasifica al ATP Finals de Turín, antes torneo de maestros: estos son los clasificados confirmados incluido Alcaraz

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
El tenista estadounidense Ben Shelton en el Abierto de Australia 2025. (EFE)
El tenista estadounidense Ben Shelton en el Abierto de Australia 2025. (EFE)
El norteamericano jugará por segundo año consecutivo el torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada, tras asegurar su plaza en la clasificación anual.

Ben Shelton aseguró su clasificación para las Finales ATP de 2026, que se jugarán del 15 al 22 de noviembre en Turín, Italia. El tenista se transformó en el tercer jugador en confirmar su presencia en el torneo, junto con el alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz.

La clasificación quedó definida luego de que el español Rafael Jódar perdiera la final del Masters 1000 de Shanghái frente a su compatriota Alejandro Davidovich. El resultado impidió que Jódar sumara los puntos requeridos para mantener abierta la disputa por las plazas disponibles y dejó confirmar matemáticamente el acceso de Shelton.

El de los Estados Unidos llega a 4.480 puntos en la carrera a Turín y ocupa el cuarto puesto de la clasificación de la temporada. Su presencia igualmente se vio favorecida por la baja del italiano Jannik Sinner, el cual no disputará el torneo por sus problemas físicos.

Shelton, de 24 años, llega a la cita luego de una de las mejores temporadas de su carrera. En 2026 consiguió cuatro títulos: el torneo de Stuttgart, los ATP 500 de Dallas y Múnich, y el Masters 1000 de Canadá, momento en donde defendió con éxito el campeonato.

Además, llegó a su primera final de un Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos, jugado en septiembre. Esos resultados lograron consolidar su posición entre los principales jugadores del circuito masculino.

El norteamericano participará por segunda vez consecutiva en las Finales ATP. En su debut, en 2025, fue eliminado en la fase de grupos.

El torneo de Turín junta al cierre de cada temporada a los ocho mejores jugadores de individuales y a las ocho mejores parejas de dobles. Aún quedan cinco plazas por definir en la competición individual, con varios aspirantes pendientes de los resultados de los últimos campeonatos del calendario.

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