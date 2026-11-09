"Un mensaje que será entregado con 460 kilogramos de democracia": Abelardo de la Espriella firmó el explosivo contra el campamento del frente 33 de las FARC

Por medio de las redes sociales, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, publicó un video en el que se prepara una ofensiva contra las disidencias de las FARC.

Sin embargo, un detalle llamó la atención, ya que los uniformados le indicaron al jefe de Estado que tendría el honor de firmar la bomba que fue lanzada en zona rural de Tibú, Norte de Santander.

En esa acción fueron abatidos cuatro señalados guerrilleros del frente 33 de las disidencias de las Farc, facción de alias 'Calarcá'.

“El honor de firmar esta bomba, la cual será utilizada en la siguiente operación que tengamos de orden público”, expresaron los uniformados.

Posteriormente, De la Espriella reaccionó a esas palabras: “Qué maravilla”. Otro uniformado expresó que sería un mensaje de democracia.

“Será un mensaje que será entregado con 460 kilogramos de democracia”, acotó.

El mandatario colombiano escribió en la bomba su icónica frase y agregó: “Terroristas”.

“Bienvenidos a la Patria Milagro, terroristas”, aseveró.

Frente a ese operativo, el mandatario colombiano reveló detalles del resultado del bombardeo.

“¡Autoricé un bombardeo contra los narcoterroristas de la estructura 33 de la facción de Calarcá! ¡En Colombia la autoridad se respeta! En una contundente operación militar que autoricé en zona rural de Tibú, Norte de Santander, nuestro Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana golpearon a esta estructura criminal que pretende sembrar el terror y controlar a sangre y fuego el Catatumbo”, dijo.

Asimismo, agregó que en este operativo fue capturado alias ‘Barba Chivo’, uno de los hombres de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’, máximo cabecilla de la estructura 33.

“¡El resultado es contundente: 6 capturados y 4 muertos en desarrollo de operaciones militares! Entre los capturados está alias ‘Barba Chivo’ o ‘Costeño’, cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’, líder máximo de la estructura 33. Este criminal llevaba cerca de 11 años delinquiendo y liderando confrontaciones armadas en Tibú”, enfatizó.

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El presidente indicó que es el primer cabecilla que sobrevive a uno de los bombardeos, pero que no logró escapar.

“¡Es el primer cabecilla narcoterrorista que sobrevive a uno de los bombardeos que he autorizado, pero no logró escapar de nuestra Fuerza Pública! En la operación NOAH también incautamos 7 fusiles y 15 granadas para drones, y afectamos tres áreas campamentarias con capacidad para albergar aproximadamente 35 integrantes de esta organización criminal. ¡A Calarcá y a sus estructuras criminales les advierto: no vamos a permitir que sigan convirtiendo el Catatumbo en su refugio del terror!”, recalcó.

Por último, el mandatario sostuvo que se mantendrá la ofensiva militar y que su deber es recuperar el control de cada territorio.

“He dado la orden de mantener la ofensiva militar, golpear sus estructuras, destruir sus capacidades criminales y recuperar el control de cada territorio que pretenden someter. ¡Cada día estamos más cerca de todos aquellos que atentan contra la vida y la tranquilidad de los colombianos y de quienes atacan a nuestra Fuerza Pública! Los vamos a perseguir hasta llevarlos ante la justicia. ¡Se les acabó la guachafita! ¡No habrá tregua contra el narcoterrorismo!”, finalizó.