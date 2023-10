"Borrón y Cuenta Nueva": ¿Qué debe hacer con el plan obligatorio para usuarios del servicio eléctrico en Venezuela?

Desde inicios del pasado mes de septiembre la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) anunció el desarrollo del plan especial de actualización y pago de servicio que fue denominado "Borrón y Cuenta Nueva", y estará vigente hasta el 31 de octubre.

La poca información suministrada por las autoridades, ha desatado una serie de especulaciones y rumores que oficialmente no han sido confirmados. Lo que inició como un operativo para saldar la deuda y actualizar los datos de beneficiarios, se ha convertido en kilométricas filas en las sedes de Coorpoelec.

Según indicó el ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, 1,3 millones de usuarios de los estados Táchira, Mérida, Trujillo, Lara y Falcón, Distrito Capital, Miranda y La Guaira deberán actualizar sus datos en el sistema web o en los puntos de atención y saldar las deudas pendientes.

Para completar el registro en la página web de Corpoelec los usuarios deberán tener los siguientes recaudos: cédula de identidad digitalizada, el documento de propiedad digitalizado o el contrato de arrendamiento, número de cuenta contrato y un correo electrónico.

No obstante, cientos de clientes llegan a diario a la oficina central ubicada en San Bernardino, para tratar de completar el trámite, mientras el rumor de una presunta multa de entre 14 y 18 dólares resuena cada vez más.

Según reseñó El Pitazo, tras consultar a trabajadores de la compañía, no solo serán sancionados los que no se registren, sino que lo mismo sucederá con quien tenga deudas en el sistema, pues se le sumará la cifra de la penalización al monto adeudado. Información que el ministro no ha confirmado.

Además, señala que aun los usuarios que logran actualizar sus datos y pagar vía electrónica, deben acudir a los puestos de Corpoelec para validar el trámite.