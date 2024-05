Cabello asegura que el salvoconducto para que el equipo de Machado se vaya a Argentina está negado

El régimen de Venezuela negó otorgar salvoconductos para los seis colaboradores de la líder opositora María Corina Machado que se encuentran refugiados en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas desde el 26 de marzo.

Todos fueron parte de un grupo de opositores señalados por el propio Nicolás Maduro de pretender ejecutar un supuesto magnicidio en su contra.

Aunque no ha habido una respuesta diplomática o formal a la petición de Argentina, el diputado del Psuv, Diosdado Cabello aseguró que esto ya fue negado.

"No nos van a presionar. Hoy creo que salió la respuesta del gobierno de Venezuela: negado. No hay salvoconductos para los que no aman esta patria", dijo en la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), cuando fue preguntado por el caso.

Los seis son:

Pedro Urruchurtu, coordinador Internacional Vente Venezuela; Magalli Meda, jefa de Campaña de Marina Corina Machado; Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de la Campaña de María Corina Machado; Omar González, diputado a la Asamblea Nacional; Humberto Villalobos, coordinador Electoral del Comando de Campaña de María Corina Machado y Fernando Martínez Motolla, asesor de la Plataforma Unitaria.

Este miércoles la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de Argentina la declaración exigió al régimen de Maduro que se respete "de manera irrestricta la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas".

Además manifiesta su "preocupación por la interrupción del suministro eléctrico en la residencia oficial de la Argentina en Caracas".

Este miércoles se aprobó una declaración que denuncia las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y aboga por la celebración de elecciones presidenciales libres y democráticas el próximo 28 de julio.