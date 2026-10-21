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Comando Sur y DEA celebran histórico golpe en Colombia: "Me sorprende el empuje de este presidente"

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Desde el Comando Sur hasta la DEA celebraron la macrooperación de las autoridades de Colombia en el puerto de Cartagena en donde incautaron 7,6 toneladas de cocaína ocultas dentro de un contenedor de carga. “Me sorprende el empuje de este presidente que ya está tocando lugares muy delicados”, dijo el director y fundador del medio de comunicación 100% Noticias, Miguel Mora.

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