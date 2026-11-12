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Jueves, 12 de noviembre de 2026
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Astronomía

El cielo brinda este jueves una lluvia de meteoros con las Táuridas del Norte en su máxima actividad

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Lluvia de meteoros | Foto Canva
Lluvia de meteoros | Foto Canva
Las Táuridas del Norte son, cabe resaltar, una lluvia de meteoros anual que alcanza su pico de actividad alrededor del 11 y 12 de noviembre.

Este jueves el cielo ofrece uno de los principales espectáculos astronómicos del mes de noviembre debido a que las Táuridas del Norte se encuentran en su máximo punto de actividad.

Las Táuridas del Norte son, cabe resaltar, una lluvia de meteoros anual que alcanza su pico de actividad alrededor del 11 y 12 de noviembre.

“La máxima actividad de las Táuridas del Sur se producirá alrededor del 5 de noviembre, seguida por las Táuridas del Norte, alrededor del 12 de noviembre”, anticipó la NASA en su habitual nota mensual de ‘Consejos para observar el cielo en noviembre de 2026’.

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La NASA precisó que el nombre que reciben las Táuridas del norte y del sur hacen referencia a las dos zonas de la constelación de Tauro, “desde las cuales parecen provenir los meteoros”.

“Cada una de estas lluvias de las táuridas produce solo un puñado de meteoros por hora —alrededor de cinco, en condiciones ideales— pero la ocasional aparición de un bólido brillante hace que la espera valga la pena”, precisó la agencia.

El prestigioso portal The Sky Live, entre tanto, menciona que la lluvia de meteoros de las Táuridas del Norte está activa cada año del 20 de octubre al 10 de diciembre y suele alcanzar su pico de actividad alrededor del 12 de noviembre. “Actualmente, la lluvia está activa”.

“El radiante, el punto del cielo desde el que los meteoros parecen originarse, se encuentra en la constelación de Tauro. Esta lluvia es visible desde ambos hemisferios. Se considera una lluvia brillante y es conocida por producir hasta 5 meteoros por hora (ZHR) en su pico”, indicó.

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Además, confirmó que los meteoros de esta lluvia impactan en la atmósfera a una velocidad media de 29 kilómetros por hora y que el “cuerpo progenitor” responsable de crear los restos que dan lugar a la lluvia de las Táuridas del Norte es 2P/Encke.

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