"Como carniceros, ponen los cuerpos para protegerse": Biden condenó el ataque del grupo terrorista Hamás contra Israel

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció este martes en medio de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás que ha dejado al menos 900 muertos del lado israelí, incluidos varios latinoamericanos y españoles.

En medio de su declaración, Biden confirmó que hay estadounidenses entre el gran número de rehenes tomados por Hamás durante su ataque sorpresa a Israel.

"Hay al menos 14 ciudadanos estadounidenses muertos y ahora sabemos que ciudadanos estadounidenses se encuentran entre los retenidos por Hamás", indicó.

Asimismo, condenó el ataque de Hamás contra Israel como un acto de "maldad pura" y calificó de “carniceros” al grupo que ejerce el control territorial en Gaza.

“Hay más de mil civiles masacrados en Israel entre ellos al menos 14 estadounidenses. Como carniceros ponen los cadáveres para protegerse”, indicó Biden.

Biden además afirmó que en medio del ataque “masacraron bebés y familias enteras”. “Asesinaron personas durante un festival de paz y violaron mujeres como si fueran trofeos de guerra”, manifestó.

El mandatario estadounidense aseguró que está dispuesto a enviar fuerzas militares adicionales a Oriente Medio tras el ataque de Hamás contra Israel.

"Estados Unidos también ha mejorado nuestra postura de fuerza militar en la región para fortalecer nuestra disuasión", dijo Biden en un discurso en la Casa Blanca, en referencia al envío de un grupo de portaaviones al Mediterráneo oriental. “Estamos listos para desplegar recursos adicionales cuando sea necesario", afirmó.

Cabe señalar que este lunes los líderes de Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido emitieron una declaración conjunta sobre la situación de Israel en la que expresaron su apoyo al país hebreo para 'defenderse' de la agresión del grupo palestino Hamás.

De acuerdo el documento, publicado por la Casa Blanca en su página web, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el primer ministro británico Rishi Sunak y el presidente estadounidense Joe Biden “apoyarán a Israel en sus esfuerzos por defenderse” de las acciones de dicho grupo terrorista.

“Dejamos claro que las acciones terroristas de Hamás no tienen justificación ni legitimidad y deben ser condenadas universalmente. Nunca hay ninguna justificación para el terrorismo”, agregaron los mandatarios en el documento.

Asimismo, los líderes de las potencias mundiales agregaron: “todos nosotros reconocemos las aspiraciones legítimas del pueblo palestino y apoyamos medidas iguales de justicia y libertad para israelíes y palestinos por igual. Pero no nos equivoquemos: Hamás no representa esas aspiraciones y no ofrece nada al pueblo palestino más que más terror y derramamiento de sangre”.

En esta misma declaración, los cinco líderes rechazaron las acciones terroristas injustificadas de Hamás en las que “masacraron a familias en sus hogares, masacraron a más de 200 jóvenes que disfrutaban de un festival de música y secuestraron a mujeres ancianas, niños y familias enteras, que ahora están retenidos como rehenes”.