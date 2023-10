Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido ayudarán a Israel a "defenderse" de Hamás

Los líderes de Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido emitieron una declaración conjunta sobre la situación de Israel en la que expresaron su apoyo al país hebreo para 'defenderse' de la agresión del grupo palestino Hamás.

De acuerdo el documento, publicado por la Casa Blanca en su página web, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el primer ministro británico Rishi Sunak y el presidente estadounidense Joe Biden “apoyarán a Israel en sus esfuerzos por defenderse” de las acciones de dicho grupo terrorista.

“Dejamos claro que las acciones terroristas de Hamás no tienen justificación ni legitimidad y deben ser condenadas universalmente. Nunca hay ninguna justificación para el terrorismo”, agregaron los mandatarios en el documento.

Asimismo, los líderes de las potencias mundiales agregaron: “todos nosotros reconocemos las aspiraciones legítimas del pueblo palestino y apoyamos medidas iguales de justicia y libertad para israelíes y palestinos por igual. Pero no nos equivoquemos: Hamás no representa esas aspiraciones y no ofrece nada al pueblo palestino más que más terror y derramamiento de sangre”.

En esta misma declaración, los cinco líderes rechazaron las acciones terroristas injustificadas de Hamás en las que “masacraron a familias en sus hogares, masacraron a más de 200 jóvenes que disfrutaban de un festival de música y secuestraron a mujeres ancianas, niños y familias enteras, que ahora están retenidos como rehenes”.

Finalmente, destacaron que en los próximos días permanecerán unidos y coordinados como aliados y amigos comunes de Israel para garantizar que el país sea capaz de defenderse y, en última instancia, "establecer las condiciones para una región pacífica e integrada en Oriente Medio".

El ataque sorpresa lanzado por el grupo militante palestino Hamás durante el fin de semana mató a cientos de personas en Israel, lo que motivó una contraofensiva por parte del Gobierno y el Ejército israelí.

De acuerdo con los últimos informes, el ataque de Hamás lanzado el sábado 7 de octubre ha matado hasta ahora al menos a 800 israelíes y ha herido a 2.600 más.

En la Franja de Gaza, donde gobierna Hamás, han muerto 687 personas y herido a otras 3.727, según el Ministerio de Salud controlado por el grupo palestino.