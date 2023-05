Expectativa en México ante el anunciado fin del Título 42 el próximo jueves. En las últimas horas, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que las autoridades han identificado “un flujo significativo de personas que llegan engañadas por coyotes a la frontera”. Según el jefe de la diplomacia mexicana, los traficantes cobran entre 5.000 y 7.000 dólares, y prometen cruces hacia Estados Unidos ahora que termine la medida sanitaria que fue instaurada al inicio de la pandemia de COVID-19 y que ha permitido la expulsión inmediata de migrantes a México.

Ebrard, quien no ofreció detalles, recordó que el fin del Título 42 no implicará que Estados Unidos detendrá la expulsión inmediata de migrantes y que a partir del 12 de mayo no habrá vía libre como dicen algunos.

La advertencia llega cuando el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, visitó hoy un punto fronterizo.

La Administración Biden ha anunciado en los últimos días una serie de medidas orientadas, aparentemente, a contener un posible aumento de las llegadas de migrantes a partir del día 11 de mayo.

Países como Colombia, Panamá o Guatemala abrirán centros para procesar solicitudes de asilo a Estados Unidos y que, como parte de un acuerdo con España o Canadá, también podrán –estos dos países– recibir a los que califiquen para esta protección migratoria.

La atención está puesta ahora, particularmente, en la zona fronteriza de México, donde según organizaciones de derechos humanos y reportes periodísticos se acumulan migrantes en medio de la incertidumbre sobre su futuro.

¿Cómo se prepara México para el fin del Título 42? Vicente Calderón, periodista que trabaja como editor del portal digital Tijuana Press, en Baja California, uno de los estados mexicanos fronterizos, se conectó en Club de Prensa de NTN24 para hablar sobre este tema.

“Si algo se ha visto en los principales puntos de cruce fronterizo es una gran expectación y el arribo de gente que está a la expectativa de que termine el título 42 el próximo 11 de mayo y también una gran cantidad de personas que están varadas desde que se canceló la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos”, dijo el invitado.