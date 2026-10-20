Consternación en Colombia ante tragedia en un batallón del Ejército en Boyacá: dos soldados murieron

El departamento de Boyacá, en Colombia, se encuentra bajo la consternación, luego de conocerse la muerte de dos soldados en el Batallón Tarqui de Sogamoso, en hechos que son materia de investigación. De acuerdo con información entregada por parte del Ejército Nacional por medio de un comunicado, un soldado profesional disparó contra un suboficial, hirió a un compañero y a un canino, para luego quitarse la vida en hechos ocurridos durante la madrugada de este martes.