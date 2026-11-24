Un capítulo especial de la historia del fútbol se escribió este martes en la Copa Mundial Sub-17 que se juega en Qatar desde el pasado 19 de noviembre. El torneo fue testigo de la primera victoria obtenida por República Dominicana en cualquier edición de una Copa del Mundo.

La FIFA festejó el logro de República Dominicana con un sentido mensaje que publicó en una de sus cuentas en redes sociales.

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“Por primera vez y para siempre. ¡Historia!”, escribió la FIFA junto a unas imágenes de las celebraciones de los juveniles jugadores del país centroamericano por el triunfo logrado.

En las imágenes compartidas en las redes sociales se observa a los futbolistas festejando la victoria con los hinchas que los acompañaron desde la tribuna.

Los dominicanos, cabe resaltar, vencieron 2 a 1 a Chile en uno de los partidos de la fase de grupos del torneo. Los centroamericanos comparten grupo con Algeria y Montenegro.

De hecho, tras las dos primeras jornadas de la fase de grupo, República Dominicana lidera el grupo con cuatro unidades, seguido de Chile y Algeria que tienen tres y de cierra Montenegro con un punto.

En otros resultados del torneo la Selección Colombia se clasificó este martes a la segunda ronda tras derrotar a Honduras por 2 a 0 en su segunda aparición en el torneo juvenil que se disputa en Doha, Qatar.

El combinado cafetero sufrió en varios tramos del partido, incluso en distintos pasajes en los que la selección centroamericana hizo gala de su velocidad en el contragolpe.

El primer gol de la Tricolor llegó a los 76 minutos luego de una falta cerca del área que Matías Caicedo logró convertir en gol tras quedar frente al arco.

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El segundo gol con el que la selección cafetera logró sellar la victoria llegó a los 85 minutos por intermedio de José Escorcia, quien aprovechó un error del portero en su propio terreno y le quitó el balón para quedar solo frente al arco.