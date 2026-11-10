“Es un gran avance”: exsecretario de seguridad de Cúcuta, tras operación NOAH de De la Espriella

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, entregó un balance positivo sobre la Operación NOAH, llevada a cabo en el departamento de Norte de Santander, que dejó como saldo 6 capturados, 4 muertos en desarrollo de operaciones militares, 7 fusiles y 15 granadas para drones incautados. Durante esta nueva ofensiva contra los grupos criminales que operan en la nación sudamericana, se ha conocido que uno de los drones MQ-9 provenientes de Estados Unidos que llegó hace unos días a territorio colombiano habría sido usado en la labor de inteligencia contra el frente 33 de las Farc.