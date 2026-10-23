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Viernes, 23 de octubre de 2026
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Abelardo de la Espriella
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De la Espriella anuncia la captura del presunto sucesor de ‘Bendito Menor’: “Se les acabó la fiesta”

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Con contundencia avanzan las operaciones contra la criminalidad en Colombia por parte de las fuerzas militares, bajo las órdenes y liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella. Durante un reciente operativo, las autoridades capturaron en Riohacha, La Guajira, a Kevin David Moscote Redondo, mejor conocido como ‘Kevin Masacre’, integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y presunto sucesor de alias ‘Bendito Menor’, quien fue abatido el pasado mes de septiembre.

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