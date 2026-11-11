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Miércoles, 11 de noviembre de 2026
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Marc Anthony

Marc Anthony vuelve a Caracas después de 13 años: estos son los precios para verlo en el Estadio Universitario

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Marc Anthony, cantante - Foto EFE
Marc Anthony, cantante - Foto EFE
El salsero de Puerto Rico se va a presentar el 4 de febrero de 2027 en la UCV con su gira The Last Dance y las entradas tienen seis categorías.

Los fanáticos venezolanos de Marc Anthony ya tienen fecha para reencontrarse con el cantante. El artista va a regresar a Caracas el jueves 4 de febrero de 2027 para dar un concierto en el Estadio Universitario de Béisbol de la Universidad Central de Venezuela (UCV), después de 13 años sin presentarse de manera oficial en el país.

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La presentación la confirmó la productora Cúsica y hará parte de la gira The Last Dance World Tour 2027, un espectáculo con el que el intérprete recorrerá parte de su trayectoria musical y va a llevar al escenario canciones que marcaron varias generaciones de seguidores de la salsa y la música latina.

El anuncio igualmente vino acompañado de los precios de las entradas, divididas en seis localidades. Las tarifas fueron publicadas en dólares de referencia (REF.) y tienen cargos adicionales por servicio.

Estos son los precios que se anunciaron para el concierto:

Palco: 220 REF.

Zona 2: 105 REF.

Zona 3: 65 REF.

VIP Standing 1: 140 REF.

VIP Standing 2: 115 REF.

VIP Seating: 300 REF.

Los boletos están disponibles por medio de la página web de Cúsica, según la información difundida por la organización. También se anunciaron alternativas de pago en cuotas por medio de Cashea. Los interesados pueden consultar las condiciones de compra y los cargos adicionales en los canales oficiales de venta.

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El regreso tiene un significado especial para quienes siguen la carrera del cantante, pues su última presentación oficial en Venezuela sucedió en diciembre de 2013, cuando actuó en el Poliedro de Caracas como parte de su gira Vivir World Tour. Más adelante tenía previsto volver el 27 de agosto de 2024 con un espectáculo en el Estadio Monumental Simón Bolívar, pero esa presentación fue cancelada.

El Estadio Universitario de la UCV, por su parte, es un escenario que ya hace parte de la historia del artista en el país. Marc Anthony se presentó en este lugar en 2005 junto a Olga Tañón. En una visita posterior, el salsero mencionó una frase que sus seguidores venezolanos recuerdan: “Me he enamorado de Venezuela”.

Con más de 30 años de trayectoria, el artista construyó un repertorio que incluye temas como Vivir mi vida, Ahora quién, Tu amor me hace bien y Flor pálida. Su carrera también se ha extendido al cine, con participaciones en películas como Man on Fire y El cantante, en la que interpretó al legendario salsero Héctor Lavoe.

La cita del 4 de febrero de 2027 va a marcar así el retorno de una de las figuras más reconocidas de la salsa al público venezolano. La expectativa va a estar puesta tanto en el repertorio que llevará a Caracas como en el reencuentro con sus seguidores, que esperaron más de 10 años para volver a verlo en un escenario del país.

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