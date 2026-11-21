Tras más de año y medio en el exilio, reapareció la activista Magalli Meda junto a María Corina Machado

Este sábado 21 de noviembre, tras 18 meses en exilio, la jefe del Comando con Venezuela, Magalli Meda, reapareció en la sede de Bejucal del partido Vente Venezuela junto a la líder democrática María Corina Machado. Durante su reaparición junto a otros activistas políticos y la intervención pública, hablaron de temas fundamentales para el país, así como del compromiso de todos los sectores respecto al cambio que anhelan para su patria.