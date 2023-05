Desapariciones, esclavitud y violencia: El crudo informe de Codehciu sobre el Arco Minero del Orinoco

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU) registró unas 6 víctimas de desapariciones forzadas en el Arco Minero del Orinoco entre noviembre del 2022 y abril de 2023. Además determinó que dos de las víctimas presuntamente desaparecieron en el municipio Roscio, dos en el municipio Sifontes y dos en El Callao.

VEA TAMBIÉN Minería Ilegal, fuente de financiamiento de grupos irregulares entre Colombia y Venezuela o

Del total de las víctimas de desaparecidos, 4 son hombres y 2 son mujeres. La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV) determinó que los roles y también los estereotipos de género afectan a muchos aspectos de la vida en las minas, como el tipo de trabajo que ejercen las personas, las condiciones de vida y los tipos de violencia ejercida contra hombres o mujeres. En este mismo informe de la Misión se documenta cómo actores estatales y no estatales han cometido violaciones de derechos humanos contra la población local, en el marco de la lucha por el control de las zonas mineras.

Entre ellos figuran privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género. Las autoridades no solo no han adoptado medidas para prevenir o reprimir estos abusos, sino que la Misión ha recibido información que sugiere una connivencia de actores estatales y no estatales en algunas partes del estado Bolívar.

Se pudo determinar la edad de dos desaparecidos: un joven de 22 años y una mujer de 39. Se desconocen las edades de las personas restantes. Asimismo, la desaparición en cuatro de los casos se generó en contexto de trabajo minero y en los dos casos faltantes no se dieron detalles al respecto.

VEA TAMBIÉN Ministro de Defensa del régimen confirmó que en Venezuela hay minas antipersona o

Entre las ocupaciones de los desaparecidos, Codehciu determinó que 2 ejercían como mineros y 2 trabajaban como lancheros. Se desconoce el oficio de los casos faltantes. Asimismo, la procedencia de los desaparecidos son El Callao (2), Sucre (1), Bolívar (1) y Caracas (1). No se especificó la procedencia del caso restante.

La ONG Transparencia Venezuela también ha seguido muy de cerca el doloroso y complejo tema del Arco Minero, al que califica como "un ecocidio con consecuencias incalculables y de graves vulneraciones de los derechos humanos cometidos por grupos criminales".

Además elaboró un informe en el que lo destaca como un "sistema criminal", ya que se registran masacres en los pueblos mineros; desapariciones forzadas; asesinato de líderes indígenas; explotación laboral de adultos y niños; prostitución forzada; la contaminación del agua, suelo y aire, y la proliferación de enfermedades como la malaria.