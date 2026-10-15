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Programa: Club de Prensa

Descargas eléctricas y asfixia: Torturados por Cilia Flores y Nicolás Maduro hablan sobre lo que la narcopareja les hizo

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Personas torturadas por órdenes de Nicolás Maduro y Cilia Flores hablaron con NTN24 sobre todos los vejámenes que la narcopareja los sometió que, según el Indictment del Departamento de Estado, habrían sufrido descargas eléctricas en los genitales, privación del sueño, del agua y los alimentos entre otras cosas inhumanas. “Hablamos de torturas directas y también indirectas, muchas veces el familiar es más torturado física y emocionalmente. Yo estaba en casa por cárcel, pero mis compañeros estuvieron presos en los calabozos del estado Barina y la esposa de uno de ellos murió a raíz de esto”, señaló un exprisionero político venezolano.

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