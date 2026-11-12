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Jueves, 12 de noviembre de 2026
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caso Paramacay

Óscar Caamaño y Dirimo Pernía recuperan la libertad tras nueve años presos por el caso Paramacay

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Óscar Caamaño y Dirimo Pernía, exprisioneros del régimen (Venezuela) - Fotos: X
Óscar Caamaño y Dirimo Pernía, exprisioneros del régimen (Venezuela) - Fotos: X
Ambos habían sido sentenciados a 30 años de prisión, pena máxima en Venezuela.

La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia anunció la excarcelación de Óscar Caamaño, ciudadano español, y Dirimo Pernía, ciudadano venezolano, quienes permanecían detenidos desde 2017 por su presunta participación en el caso Paramacay.

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Ambos habían sido sentenciados a 30 años de prisión, según informó la organización el pasado miércoles 11 de noviembre.

Caamaño fue procesado ante un tribunal civil, aunque se le imputaron delitos de naturaleza militar.

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La mencionada instancia también denunció que Pernía fue víctima de tratos crueles e inhumanos durante su reclusión.

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El caso Paramacay se refiere a un presunto asalto militar ocurrido el 6 de agosto de 2017 contra la 41.ª Brigada Blindada del Ejército venezolano, ubicada en el Fuerte Paramacay en Naguanagua, estado Carabobo.

Un grupo de 21 disidentes (entre militares y civiles), supuestamente liderados por el excapitán de la Guardia Nacional Juan Carlos Caguaripano, se declaró en rebeldía contra la dictadura de Nicolás Maduro.

En diciembre de 2025, Caguaripano y otros acusados recibieron condenas de hasta 30 años de prisión por delitos como "traición a la patria", "rebelión militar" y "sustracción de armas".

Entretanto, diferentes organizaciones de derechos humanos han denunciado retrasos, torturas y la falta de individualización de responsabilidades.

 

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