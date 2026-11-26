El fútbol argentino vivirá una jornada especial el próximo 20 de diciembre cuando Lionel Messi regrese a jugar en Argentina durante el partido de despedida de Carlos Tévez en el estadio La Bombonera de Boca Juniors, anuncio que realizó el propio Apache en una entrevista con la señal deportiva local TyC Sports este jueves.

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La presencia del astro rosarino, retirado de forma reciente de la selección argentina, figura entre los principales atractivos de este homenaje que reunirá a varias estrellas del fútbol mundial, entre las que Tévez confirmó a Sergio Kun Agüero, al exarquero italiano Gianluigi Buffon, al exdefensor inglés Rio Ferdinand, a Martín Palermo y a Leandro Paredes.

Tévez y Messi compartieron plantel en la selección de Argentina en Eliminatorias, Copas América y los Mundiales de 2006 y 2010, en un vínculo que trascendió el campo de juego, mientras el exatacante surgido de las divisiones inferiores de Boca en 2001 construyó una extensa etapa en Europa con pasos por clubes como Manchester United, Manchester City y Juventus.

Durante la entrevista, el Apache detalló aspectos de la organización, expresó su intención de llevar a los invitados a su barrio de origen en Buenos Aires, Fuerte Apache, para mostrar el lugar que dio origen a su apodo, y manifestó su deseo de compartir ataque con Martín Palermo y Juan Román Riquelme, actual presidente xeneize.

El exdelantero también reiteró su propósito de contar con Carlos Bianchi y el entrenador italiano Roberto Mancini en los banquillos, lo que sumará mayor atractivo a un encuentro que ya tiene sus boletos a la venta para la noche en que se celebrará su trayectoria.