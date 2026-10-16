Dinorah Figuera responde a María Corina sobre negociaciones con el régimen: "Rubio lo dijo: el que quiera participar está invitado"

La tercera etapa de negociación en Venezuela continúa generando expectativas sobre la participación de diferentes sectores políticos y las garantías que se ofrecerán para la reincorporación de líderes inhabilitados al proceso electoral del país.

Dinorah Figuera, representante de la Asamblea Venezolana electa en 2015, confirmó que desde el inicio el Departamento de Estado de los Estados Unidos, bajo la dirección del secretario Marco Rubio, extendió una invitación abierta a todos los partidos políticos venezolanos.

"El que quiera participar en esta mesa de diálogo está invitado a participar cualquiera y la invitación es para todos quien quiera participar en la mesa de diálogo está invitado", señaló Figuera, reiterando las declaraciones del funcionario norteamericano.

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Según Figuera, la mesa de diálogo no se limita a sectores políticos específicos. "Estamos abriendo los espacios, están invitados, la próxima van a ser las enfermeras que van a venir a plantear y a exponer y a todos los liderazgos del país están invitados, partidos políticos, por supuesto", explicó.

La funcionaria detalló que ya han participado diferentes sectores: jóvenes, gremios de jubilados y pensionados, con el objetivo de hacer el proceso participativo y "estar a la altura de la demanda".

Respecto al regreso de María Corina Machado y las garantías para su participación política, Figuera aclaró que este es un tema central en las negociaciones.

"La mesa garantiza las habilitaciones. Las instancias pertinentes tienen que en este caso responder ante eso", afirmó, aunque precisó que la implementación corresponde a otras entidades.

De manera enfática, Figuera declaró: "Lo puedo decir aquí a los cuatro vientos no solamente en María Corina todos las personas que han sido inhabilitadas injustamente deben gozar con la libertad de participar en un proceso electoral".

La declaración se da luego de que la líder democrática venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado asegurará que Estados Unidos la dejó fuera de las negociaciones que se llevan a cabo en Caracas con la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, y un sector de la oposición.

Machado aseguró en una entrevista publicada por The New York Times que Washington no la ha incluido en las negociaciones que mantienen esta semana en Caracas.

“En la entrevista, realizada en Panamá, donde la líder se hospeda por ahora, Machado dijo que Estados Unidos no la había incluido en las negociaciones actuales entre el gobierno venezolano y otra facción de la oposición, mismas que se están llevando a cabo esta semana en Caracas, la capital”, señaló el rotativo estadounidense.