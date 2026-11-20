Tras ocho años de recorrido y más de 10.000 millones de kilómetros, la misión espacial BepiColombo está a punto de llegar a uno de los destinos más difíciles de explorar del Sistema Solar: Mercurio. La nave, desarrollada por la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), tiene previsto entrar en órbita cera del planeta el sábado 21 de noviembre de 2026.

Su llegada no va a ser el comienzo inmediato de las observaciones. Primero deberá completar una serie de maniobras y separaciones entre sus componentes. Los dos orbitadores científicos viajarán juntos en la etapa inicial de inserción y, más adelante, tomarán trayectorias diferentes para estudiar el planeta desde distintas posiciones. La fase científica está prevista para abril de 2027.

BepiColombo está integrada por el Orbitador Planetario de Mercurio (MPO), construido por la ESA, y el Orbitador Magnetosférico (Mio), desarrollado por JAXA. En el trayecto, los dos fueron transportados por un módulo que les proporcionó energía y propulsión. Ese módulo se separó el 3 de septiembre de 2026, cuando inició la fase final de aproximación.

La maniobra es un desafío técnico a tener en cuenta. Ignacio Tanco, jefe de Operaciones de la Misión al Sistema Solar Interior de la ESA, explicó a CNN en Español que “la separación del módulo de transferencia se realizará en condiciones extremadamente difíciles y el equipo deberá afrontar un riesgo considerable de que las cosas no salgan según lo previsto”.

Pese a que por mucho tiempo fue visto como un planeta poco llamativo, las misiones de nates revelaron características que aún generan preguntas. Una de las más sorprendentes es la posible presencia de hielo en cráteres de sus regiones polares, pese a que las temperaturas en su superficie pueden llegar a los 450 grados centígrados.

Los científicos igualmente buscan comprender por qué Mercurio tiene un núcleo interno tan grande en relación con su tamaño, cuál es el origen de su campo magnético y la manera en cómo interactúa con el viento solar. Su superficie conserva señales de impactos de meteoritos, actividad tectónica y antiguos procesos volcánicos.

Para investigar estos fenómenos, BepiColombo lleva instrumentos capaces de analizar la composición química y mineralógica del terreno, además de estudiar el entorno magnético del planeta. Entre ellos se encuentran los espectrómetros de rayos X, gamma y neutrones, así como un instrumento para medir la radiación infrarroja térmica.

La misión lleva el nombre del matemático e ingeniero italiano Giuseppe “Bepi” Colombo, sus estudios acerca del movimiento de Mercurio ayudaron al desarrollo de las trayectorias usadas para explorar este planeta.