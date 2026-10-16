María Corina Machado asegura que Estados Unidos la ha excluido de las negociaciones en Venezuela

La líder democrática venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado denunció en las últimas horas que Estados Unidos la dejó fuera de las negociaciones que se llevan a cabo en Caracas con la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, y un sector de la oposición.

Machado aseguró en una entrevista publicada por The New York Times que Washington no la ha incluido en las negociaciones que mantienen esta semana en Caracas.

“En la entrevista, realizada en Panamá, donde la líder se hospeda por ahora, Machado dijo que Estados Unidos no la había incluido en las negociaciones actuales entre el gobierno venezolano y otra facción de la oposición, mismas que se están llevando a cabo esta semana en Caracas, la capital”, señaló el rotativo estadounidense.

Por su parte, el Departamento de Estado afirmó que había invitado al partido de Machado, Vente Venezuela, a participar y que “María Corina tiene todo el derecho a entrar a su país cuando quiera”.

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La dirigente también cuestionó el papel del empresario Alejandro Betancourt, quien ha sido beneficiario de contratos en el sector energético y estaría relacionado con un acuerdo con la Administración de Donald Trump para gestionar cerca del 20 % de las reservas petroleras de Venezuela.

Asimismo, lo señaló como “uno de los principales responsables del sufrimiento que padece nuestra gente” y afirmó que no lo consideraría un socio empresarial viable si llegara a encabezar un eventual Gobierno.

Pese a sus críticas, Machado aseguró que respetará los acuerdos petroleros firmados si cumplen la legislación venezolana.

“Quiero ser muy clara: si estos contratos que se están firmando cumplen con la ley venezolana, serán respetados”, afirmó. También defendió que Venezuela necesita “seguridad, estabilidad y legitimidad” para atraer nuevas inversiones.

Sobre el futuro de Rodríguez, Machado aseguró que los responsables deben responder ante la justicia. Además, planteó la creación de una comisión de la verdad independiente que recopile los testimonios de las víctimas y garantice medidas de reparación.

“La gente exige justicia, y eso es absolutamente legítimo”, dijo.

La entrevista se produce después de que Trump descartara a Machado como sucesora de Nicolás Maduro, capturado por fuerzas de Estados Unidos el 3 de enero, y respaldara a Rodríguez.