Este viernes, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) anunció el pago de la pensión correspondiente a diciembre y del primer mes de aguinaldo para los adultos mayores del país.

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Cada beneficio fue fijado en 260 bolívares, equivalentes a aproximadamente 0,28 dólares según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

El organismo anunció ambos depósitos a través de sus redes sociales y pidió a los beneficiarios consultar sus cuentas bancarias.

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Con el pago de los dos conceptos, los pensionados recibirán un total de 520 bolívares. Esta cantidad equivale a unos 0,56 dólares, tomando como referencia la cotización oficial.

Diversos informes de centros de investigación señalan que más del 75 % de los adultos mayores en Venezuela sufre de vulnerabilidad severa o extrema, ubicándose entre los sectores más afectados por la crisis económica.

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Estudios recientes del Centro de Investigaciones y Análisis Prospectivo (CIAP) y de la asociación civil Convite documentan una brecha crítica entre los ingresos que percibe esta población y el costo real de la vida.

En Venezuela, el salario mínimo legal y las pensiones base permanecen congelados en 130 bolívares mensuales desde hace varios años, lo que equivale a menos de un dólar.

Aunque el régimen otorga bonos adicionales, el ingreso total de un empleado público o pensionado no alcanza.

Mientras tanto, la jefe encargada de la dictadura, Delcy Rodríguez, vocifera que en Venezuela "habrá una explosión económica".