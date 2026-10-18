Donald Trump asegura que Francia está en "llamas" y "destrozada" por la inmigración: "Cierren sus fronteras"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a la inmigración de los disturbios que sacudieron Francia el sábado, e instó a París a endurecer su política migratoria.

"¡Francia está en llamas! La inmigración procedente de un mundo completamente diferente, de gente con odio en el corazón, ha destrozado a este país que alguna vez fue grande", declaró el presidente el domingo en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

"¡Cierren sus fronteras y retomen el control antes de que sea demasiado tarde!", añadió.

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Entretanto, Francia evalúa este domingo los daños causados la víspera por los violentos disturbios y saqueos a gran escala desencadenados en el marco de las protestas contra el encarecimiento de la vida, que dejaron un saldo de al menos 1.800 detenidos.

El caos, "sin precedentes" según las autoridades, aumentó la presión sobre el presidente Emmanuel Macron, quien durante las últimas semanas enfrentó también manifestaciones estudiantiles en todo el territorio.

Al menos "1.800 personas fueron arrestadas y ahora se están llevando a cabo investigaciones para identificar a los autores de estos actos y poder llevarlos ante la justicia", declaró el domingo en X el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

En París, donde la policía informó de la detención "récord" de 855 personas, las calles estaban llenas de restos calcinados de las barricadas erigidas por los manifestantes con bicicletas, contenedores de basura y otros materiales.

En varias zonas, se veían vidrieras destrozadas y carcasas de autos incendiados.

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La vicealcaldesa de París Lamia El Aaraje lamentó el domingo "un nivel de violencia que, creo, nunca habíamos visto" en la ciudad.

El presidente Macron pronunciará un discurso a las 18H00 GMT, informó la Presidencia francesa, tras reunirse con el primer ministro y otros miembros del Ejecutivo.

En la capital y en varias ciudades, como Marsella, Burdeos, Niza y Estrasburgo, decenas de negocios fueron saqueados por jóvenes enmascarados durante las manifestaciones, que se habían convocado a nivel nacional contra la alta inflación y el costo de vida.

Al menos 1.500 comercios resultaron dañados en todo el territorio, según la Federación de Comercio y Distribución.