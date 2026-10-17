Manifestante pierde una mano por una granada policial durante protestas en Francia

Un manifestante perdió una mano este sábado en Saint-Étienne, en el centro de Francia, por la explosión de una granada lanzada por las fuerzas de seguridad.

Según las primeras informaciones, el manifestante habría recogido la granada con la mano. La fuente no precisó el tipo de artefacto utilizado.

La principal central sindical francesa, la CGT, afirmó que unas 500.000 personas participaron este sábado en 1.750 manifestaciones en todo el país para protestar contra el aumento del costo de vida.

"El gobierno debe poner fin a su represión y responder de inmediato a las reivindicaciones sociales", señaló el sindicato en un comunicado enviado a la AFP, después de que la policía utilizara gases lacrimógenos, granadas de dispersión y cañones de agua contra manifestantes.

Algunos de ellos se enfrentaron a las fuerzas de seguridad o irrumpieron en edificios públicos.

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El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, convocó este viernes la célula de crisis del gobierno, la víspera de una protesta social "bastante importante" contra el encarecimiento de la vida, con los "chalecos amarillos" y los estudiantes de liceo como protagonistas.

Las protestas de los "chalecos amarillos" en 2018 y 2019, contra el alza prevista de un impuesto al combustible, marcaron el primer mandato del presidente centroderechista, Emmanuel Macron, y las imágenes de violencia, con destrozos incluso en el Arco del Triunfo de París, y de represión policial conmocionaron al país.

A seis meses de la elección presidencial para elegir al sucesor de Macron y cuando la pérdida de poder adquisitivo es una de las preocupaciones de los votantes, desde hace semanas empezaron a surgir llamados en las redes sociales a manifestar el 17 de octubre.

Desde Bruselas, Emmanuel Macron lanzó un llamado a la "calma" este viernes, considerando el derecho a manifestarse debe acompañarse del "respeto" sin "insultar" ni "romper" mobiliario urbano.

Las autoridades habían restringido su uso en las protestas estudiantiles que reclaman desde finales de septiembre mejores condiciones en los liceos, después de que un joven perdiera una mano.

El jueves, las organizaciones estudiantiles llamaron a sumarse a la movilización del sábado, al igual que activistas climáticos, el sindicato agrícola Confederación Campesina y otras centrales de trabajadores.