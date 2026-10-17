En llamas: Escenas de caos en Francia durante protestas contra el costo de la vida

Cientos de miles de personas protestaron este sábado en Francia contra el encarecimiento de la vida en una jornada clave para medir el malestar social que terminó con disturbios y saqueos, cuando quedan seis meses para la elección presidencial. Choques entre policías y manifestantes, ayuntamientos incendiados como en Limoges o dañados como en Marsella o Lille, tiendas saqueadas en el centro de París... Las imágenes de caos se repetían en las principales ciudades.