Donald Trump cuestiona el triunfo de Lula da Silva en Brasil y afirma que aplicaron el “manual de Joe Biden”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó abiertamente este domingo los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la República Federativa de Brasil, tras confirmarse la victoria del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva sobre el senador Flávio Bolsonaro, con la comparación directa del desarrollo de los comicios con la contienda electoral norteamericana de 2020.

A través de declaraciones públicas difundidas tras el cierre del escrutinio oficial, el jefe de Estado norteamericano arremetió contra la legitimidad del proceso brasileño, con la aseveración de que las fuerzas políticas apelaron a maniobras irregulares para evitar la tendencia inicial exhibida en la primera vuelta de la contienda.

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“Acaban de aplicar en Brasil el manual de Joe Biden; Bolsonaro llevaba una gran ventaja en la primera vuelta y era el claro favorito para ganar la segunda, pero los comunistas no sueltan el poder una vez que lo consiguen”, aseveró el líder republicano al emitir su juicio sobre los comicios en Brasil.

Las afirmaciones del gobernante estadounidense se producen luego de que las autoridades del Tribunal Superior Electoral de Brasil certificaran el triunfo del actual mandatario con el 51,74 % de los sufragios válidos, frente al 48,26 % obtenido por el representante del Partido Liberal.

Las descalificaciones formuladas desde la Casa Blanca reavivan la tensión diplomática en el hemisferio y amenazan con polarizar aún más el escenario político regional tras la consolidación del mandato de Lula da Silva.

El cuestionamiento directo a los resultados electorales por parte de la Casa Blanca introduce un elemento de fricción diplomática en las relaciones bilaterales y aviva las tensiones de los últimos meses con Lula.

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Mientras tanto, Estados Unidos se acerca a las elecciones de medio mandato en las que Trump buscará levantar su popularidad.