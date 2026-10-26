NTN24
Lunes, 26 de octubre de 2026
Lunes, 26 de octubre de 2026
Donald Trump

Donald Trump cuestiona el triunfo de Lula da Silva en Brasil y afirma que aplicaron el “manual de Joe Biden”

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto EFE
Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto EFE
El mandatario norteamericano descalificó los resultados de la segunda vuelta presidencial en la nación suramericana, con la comparación del proceso con los comicios norteamericanos de 2020.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó abiertamente este domingo los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la República Federativa de Brasil, tras confirmarse la victoria del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva sobre el senador Flávio Bolsonaro, con la comparación directa del desarrollo de los comicios con la contienda electoral norteamericana de 2020.

A través de declaraciones públicas difundidas tras el cierre del escrutinio oficial, el jefe de Estado norteamericano arremetió contra la legitimidad del proceso brasileño, con la aseveración de que las fuerzas políticas apelaron a maniobras irregulares para evitar la tendencia inicial exhibida en la primera vuelta de la contienda.

o

“Acaban de aplicar en Brasil el manual de Joe Biden; Bolsonaro llevaba una gran ventaja en la primera vuelta y era el claro favorito para ganar la segunda, pero los comunistas no sueltan el poder una vez que lo consiguen”, aseveró el líder republicano al emitir su juicio sobre los comicios en Brasil.

Las afirmaciones del gobernante estadounidense se producen luego de que las autoridades del Tribunal Superior Electoral de Brasil certificaran el triunfo del actual mandatario con el 51,74 % de los sufragios válidos, frente al 48,26 % obtenido por el representante del Partido Liberal.

Las descalificaciones formuladas desde la Casa Blanca reavivan la tensión diplomática en el hemisferio y amenazan con polarizar aún más el escenario político regional tras la consolidación del mandato de Lula da Silva.

El cuestionamiento directo a los resultados electorales por parte de la Casa Blanca introduce un elemento de fricción diplomática en las relaciones bilaterales y aviva las tensiones de los últimos meses con Lula.

o

Mientras tanto, Estados Unidos se acerca a las elecciones de medio mandato en las que Trump buscará levantar su popularidad.

Temas relacionados:

Donald Trump

Elecciones en Brasil

Luiz Inácio Lula Da Silva

Flávio Bolsonaro

Joe Biden

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Querían destruir a De la Espriella y a Uribe": Melquisedec Torres sobre Pacto de Valledupar que enreda a Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Hezbolá estaría reclutando delincuentes brasileños para operaciones clandestinas en América Latina, según investigación federal

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

De Gestor de Paz a extraditado: De la Espriella mandó al cabecilla de las FARC ‘mocho olmedo’ a EEUU

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

“¡Cerramos con Caracas y su energía!”: María Corina Machado agradece histórico recibimiento en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Despliegues navales y operaciones aéreas: así amplía EE. UU. su presencia militar en América Latina

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
En la caravana de María Corina Machado gritan los venezolanos: "¡Fuera Delcy!" / FOTO: Canva
Regreso María Corina Machado

“¡Fuera Delcy!”, gritan los venezolanos que se tomaron las calles para recibir a María Corina Machado

María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa (AFP)
Regreso María Corina Machado

"Necesitamos acelerar tiempos porque la urgencia que tienen los venezolanos llega al drama": Juan Pablo Guanipa

Caravana de María Corina Machado / FOTO: Captura de video
Regreso María Corina Machado

Un atardecer inolvidable para los venezolanos: así avanza la caravana de María Corina Machado

Multitudinarias movilizaciones en territorio venezolano tras regreso de María Corina Machado - Foto: EFE
Regreso María Corina Machado

"Hoy sí podemos decir que los venezolanos están bailando": José Amalio Graterol

Perkins Rocha, abogado de Vente Venezuela perseguido por el régimen - Foto: EFE
Regreso María Corina Machado

"Llena un vacío; no debe bajar la presión": Perkins Rocha, en arresto domiciliario, tras regreso de María Corina Machado a Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), reunido con alcaldes de América Latina - Foto: EFE
CAF

"La prioridad es la seguridad": Sergio Díaz-Granados, presidente de CAF, anuncia financiación de proyectos en ciudades de Iberoamérica que cumplen 500 años

Donald Trump y María Corina Machado
Donald Trump

"Es una mujer muy agradable; espero que esté a salvo": Trump se pronuncia sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela

En la caravana de María Corina Machado gritan los venezolanos: "¡Fuera Delcy!" / FOTO: Canva
Regreso María Corina Machado

“¡Fuera Delcy!”, gritan los venezolanos que se tomaron las calles para recibir a María Corina Machado

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Debate presidencial hunde a Lula y consolida a Bolsonaro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela: La libertad no se tutela, se conquista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), reunido con alcaldes de América Latina - Foto: EFE
CAF

"La prioridad es la seguridad": Sergio Díaz-Granados, presidente de CAF, anuncia financiación de proyectos en ciudades de Iberoamérica que cumplen 500 años

Donald Trump y María Corina Machado
Donald Trump

"Es una mujer muy agradable; espero que esté a salvo": Trump se pronuncia sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela

En la caravana de María Corina Machado gritan los venezolanos: "¡Fuera Delcy!" / FOTO: Canva
Regreso María Corina Machado

“¡Fuera Delcy!”, gritan los venezolanos que se tomaron las calles para recibir a María Corina Machado

Eva Ferrer y Verónica Alcocer - Foto: Redes sociales
Verónica Alcocer

Eva Ferrer viajará a EE. UU. y daría información a DEA y al Departamento de Estado sobre señalamientos contra Verónica Alcocer: se conoce la fecha

Donald Trump y Gianni Infantino / FOTO: EFE
Gianni Infantino

País europeo presenta quejas formales en contra de Gianni Infantino por su cercanía con Trump y su intención de permitir inversiones privadas en la FIFA

Familia de ‘alias Fito’ tras ser deportados de Argentina - Foto de AFP
Colombia

Esposa e hija de alias ‘Fito’ se turnaban un documento de identificación falso durante su paso por Colombia

Cayó en Medellín alias ‘El Mexicano’ - Foto_ Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Cártel Jalisco Nueva Generación

Cayó en Medellín alias ‘El Mexicano’, señalado de ser enlace del Cártel Jalisco Nueva Generación en Colombia: pagaría hasta 15.000 dólares mensuales a estructuras como el Clan del Golfo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023