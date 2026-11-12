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Jueves, 12 de noviembre de 2026
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Donald Trump

Trump amenaza a México: detienen caravanas de migrantes o duplicará los aranceles

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Caravana de migrantes (AFP)
Caravana de migrantes (AFP)
Desde el comienzo de su segundo mandato, Trump hizo del cierre de la frontera sur a la inmigración ilegal uno de sus puntos fuertes.

Este jueves, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una fuerte amenaza al Gobierno de México mientras avanzan nuevas caravanas de migrantes procedentes de América Central.

Trump advirtió a la Administración de Claudia Sheinbaum con duplicar los aranceles si no trabaja para detener a los miles de migrantes que buscan llega a Estados Unidos.

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"¡No serán aceptados! MÉXICO DEBE DETENERLOS, AHORA, y si no lo hace, los aranceles a México serán DUPLICADOS INMEDIATAMENTE", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"¡Volvemos a empezar! Con la percepción de que los republicanos perdieron en las elecciones de mitad de mandato (...) la INVASIÓN de nuestro país está ocurriendo otra vez", añadió el republicano.

Desde el comienzo de su segundo mandato, Trump hizo del cierre de la frontera sur a la inmigración ilegal uno de sus puntos fuertes y ha sido acérrimo crítico de las políticas migratorias de su antecesor, Joe Biden.

Trump presumen no haber liberado dentro del territorio estadounidense a ningún inmigrante que haya entrado ilegalmente y que espera luego una cita ante jueces migratorios, como sucedía bajo la presidencia anterior.

Según el gobierno de Estados Unidos asegura que gracias a esa política cerca de tres millones de indocumentados ya habrían abandonado el país.

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En los últimos meses, caravanas de migrantes empezaron su recorrido desde países como Honduras o El Salvador, ante la perspectiva de una derrota electoral del partido de Trump.

Aunque dos fueron disueltas antes de que pudieran abandonar el estado fronterizo mexicano de Chiapas, el pasado domingo por la noche otra caravana de unos 1.000 migrantes cruzó la frontera entre Guatemala y México sin resistencia.

El 29 de octubre, el Departamento de Estado retiró visados a 15 personas identificadas como organizadores de esas caravanas, y advirtió que su política era "tomar medidas contra individuos que, a sabiendas, organicen, promuevan, apoyen o financien caravanas que faciliten la inmigración ilegal a Estados Unidos".

En contraste, en los últimos días el presidente Trump, admitió que su política de deportación masiva de inmigrantes fue "demasiado dura".

"También deportamos personas que tenían buenos trabajos y que solo entraron ilegalmente al país", indicó.

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"Pienso que fue demasiado dura", respondió el mandatario cuando se le preguntó en la cadena CBS sobre su política de deportaciones de inmigrantes, según apartes difundidos por el medio en redes sociales.

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