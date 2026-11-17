La alianza entre Estados Unidos y Colombia asestó un golpe contundente al narcotráfico durante el mes de octubre, con operaciones coordinadas que resultaron en el decomiso de más de 16.4 toneladas métricas de estupefacientes en la costa del Pacífico colombiano, según informó el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).

Las operaciones, desarrolladas en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial (JIATF-S) y el SOUTHCOM, lograron incautar 9,993 kilogramos de cocaína y 6,426.7 kilogramos de marihuana.

Estas acciones "impidieron que casi 26 millones de dosis de drogas llegaran a las calles", destacó el Comando Sur en su comunicado oficial.

Los resultados de las operaciones incluyen la destrucción de 37 laboratorios dedicados al procesamiento de pasta de coca, un componente fundamental en la cadena de producción del narcotráfico.

Además, las autoridades arrestaron a 20 personas involucradas en actividades de tráfico de drogas.

En el ámbito marítimo, las fuerzas de seguridad realizaron 6 interdicciones que permitieron inmovilizar igual número de embarcaciones utilizadas para el transporte de estupefacientes.

Los infantes de marina colombianos ejecutaron 3 operaciones ofensivas y allanaron 3 puntos de acopio de narcóticos en la región.

Las autoridades también incautaron 13,082 galones de suministros líquidos y 1,876 kilogramos de suministros sólidos utilizados en la producción de drogas. Estos insumos químicos son esenciales para el procesamiento de la cocaína y otras sustancias ilícitas.

El Comando Sur calificó estos logros como "otro ejemplo" del trabajo de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C, por sus siglas en inglés), que enfrenta a "narcoterroristas violentos en el Hemisferio Occidental con compromiso inquebrantable y acción coordinada".

Abelardo De La Espriella, funcionario colombiano, celebró los resultados afirmando: "¡Le estamos destruyendo el negocio al narcoterrorismo!", en referencia a la Operación Tridente, enmarcada en la estrategia Escudo de las Américas que involucra a la Armada Nacional de Colombia.

Estas operaciones representan un esfuerzo sostenido de cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico, un problema que afecta tanto a países productores como consumidores en el continente americano.

La costa del Pacífico colombiano ha sido históricamente una zona estratégica para las organizaciones de tráfico de drogas que operan rutas hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

La coordinación interagencial entre ambos países demuestra la continuidad de los esfuerzos antinarcóticos en la región, enfocándose no solo en la interdicción de cargamentos, sino también en el desmantelamiento de la infraestructura de producción y los puntos logísticos de las redes de narcotráfico.