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Domingo, 25 de octubre de 2026
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Presidente electo

El izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido como presidente de Brasil

octubre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Con el conteo casi finalizado y tras una jornada marcada por la alta participación y la tensión, el actual mandatario se impuso sobre su rival, el senador Flávio Bolsonaro.

Tras una de las jornadas electorales más disputadas y complejas de la historia democrática reciente de la República Federativa de Brasil, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva aseguró su permanencia al frente del Ejecutivo para un nuevo mandato.

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La contienda comicial, desarrollada este domingo bajo un clima de fuerte polarización y precedida por una prórroga judicial en el horario de votación ordenada por la Corte Suprema ante diversas incidencias logísticas, mantuvo la incertidumbre durante las primeras horas del conteo de sufragios emitidos por los cerca de 159 millones de ciudadanos habilitados.

No obstante, a medida que el Tribunal Superior Electoral avanzó en la totalización de las actas electrónicas, el candidato del Partido de los Trabajadores experimentó un inesperado repunte sostenido que le permitió superar el margen del 50% de los votos válidos, distanciándose de su contendor, el senador opositor Flávio Bolsonaro.

El izquierdista obtuvo el 51,7% de los votos frente al 48,2% para el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, remontando así el resultado de la primera vuelta de las elecciones, según cifras oficiales de la casi totalidad de los sufragios.

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Lula, conocido por afinidades con regímenes autoritarios de izquierda, como el de Hugo Chávez en Venezuela, tendrá así su cuarto mandato al frente del país sudamericano.

Tras los resultados, recibió felicitaciones de figuras de la izquierda como la argentina Cristina Fernández, que enfrenta varios procesos judiciales y cumple condena por casos de corrupción.

"FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla", dijo en sus redes sociales.

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