Ejército de Colombia publica impactantes imágenes de quema de excavadora usada en actividades ilegales en operación que dejó tres personas heridas

La Séptima División del Ejército Nacional en Colombia informó que tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.º 4 de la Cuarta Brigada, durante el desarrollo de una operación militar contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en el corregimiento El Prodigio, municipio de San Luis, Antioquia, lograron la ubicación “e inutilización de una excavadora empleada en esta actividad ilegal”.

Mediante una breve nota de prensa, la división confirmó que se presentó un hostigamiento durante la misión.

“Durante la operación, las tropas fueron hostigadas por personas que se encontraban en el sector. Ante esta situación, los soldados reaccionaron para preservar su integridad”, indicó la unidad.

El resultado de la reacción de los soldados también fue compartido por la división del Ejército.

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“Como resultado de estos hechos, que son materia de investigación, tres personas resultaron heridas y recibieron atención inicial por parte del enfermero de combate”, mencionó.

Las heridas, según lo divulgado por el Ejército, de fueron de consideración. “Posteriormente, fueron evacuadas a un centro asistencial del municipio de Rionegro, donde se recuperan satisfactoriamente”, remarcó.

“El Ejército de Colombia mantiene su compromiso con la protección de los recursos naturales y la lucha contra las economías ilícitas, desarrollando operaciones militares que contribuyan a preservar el medioambiente, debilitar las finanzas de los grupos criminales y fortalecer la seguridad en el departamento”, finalizó la división.

El reciente operativo se da en medio de una ola de fuertes golpes al crimen que se han dado en Colombia bajo el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella desde su juramentación que tuvo lugar el pasado 7 de agosto.

De la Espriella ya ha dado varios golpes a estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y los grupos criminales al mando de ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’, dos cabecillas que pertenecieron a las FARC y que no dejaron de delinquir tras el acuerdo de Paz firmado en 2016 en Colombia.