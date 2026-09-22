Ejército de Colombia busca convertirse en el primero de Latinoamérica en ser certificado por la OTAN

Vanessa Vallejo, analista de Voz US, analizó en NTN24 el nuevo gobierno del presidente Abelardo de la Espriella que registró la cifra de más de 18.000 delincuentes capturados, 85 criminales extraditados a Estados Unidos e importantes bajas de criminales en su primer mes de gestión. Asimismo, se refirió al propósito del Ejército colombiano de convertirse en el primero de América Latina en ser certificado por la OTAN. Vallejo subrayó que, aunque Colombia no ingrese formalmente a la OTAN, el hecho de tener un país entrenado y preparado en esa posición geográfica representa "un activo muy valioso" para la alianza militar.