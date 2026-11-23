Tomás Palacios, publicista de Shakira, se pronunció en una entrevista con la revista ¡HOLA! sobre los recientes rumores que han surgido luego de que un supuesto testigo afirmara en el programa ‘Vamos a Ver’ que vio a la cantante en una cita romántica con su expareja, el empresario argentino Antonio de la Rúa.

Palacios aseguró que la relación entre la cantante y De la Rúa es “estrictamente profesional”.

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Aceptó, no obstante, que los rumores de un supuesto amorío entre ellos, quienes tuvieron una relación en el pasado, “se ha intensificado su relación laboral, no la romántica”.

“Se tienen mucho cariño”, dijo a la revista ¡HOLA! el publicista no sin antes dejar en claro que son falsos los rumores de un regreso tras casi tres décadas.

El publicista se pronunció ante lo que fue un testimonio lleno de detalles, aunque falsos.

“Anoche estuve cenando con ellos y están juntos. Pero, juntos, juntos, juntos”, dijo el supuesto testigo en la emisión del programa en español de Telecinco.

Además, expresó que la cantante y el empresario volvieron a trabajar juntos, “él de manager de ella y ahora son de nuevo pareja”.

“De la Rúa ha dejado a su mujer, Daniela, y están felices, tienen muchísima complicidad. Se comían a besos, se abrazaban todo el rato y Shakira irradia felicidad”, insistió.

Shakira y Antonio de la Rúa se conocieron en el año 2000 y, con el tiempo, comenzaron una relación amorosa que duró más de una década hasta 2011. En ese tiempo el empresario también se desempeñó como su mánager.

Tras la ruptura, tuvieron enfrentamientos legales por cuenta de una compensación que De la Rúa pretendía de parte de la artista cafetera.