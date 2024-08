"El 90% de la Fuerza Armada, de la Policía y de las fuerzas de la ley están desesperadas por salir del régimen venezolano": Iván Simonovis, analista de inteligencia

En las últimas horas, la cabeza del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció nuevos cambios en su gabinete, un mes después de las elecciones presidenciales en las que se adjudicó el triunfo y comenzó una persecución que ha dejado al menos 24 muertos y más de 2 mil detenidos.

Entre los cambios, se conoció que Diosdado Cabello, vicepresidente del partido de Gobierno, Psuv, fue designado como nuevo Ministro de Interior, Justicia y Paz, en un acto transmitido en cadena nacional de radio y televisión.

Para analizar este tema, Iván Simonovis, analista de inteligencia e investigador criminal, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado aseveró durante su diálogo con el canal de la Américas que “los que deciden que Maduro sigue siendo presidente es Diosdado Cabello y su grupo de individuos”. “Todos los que están involucrados en violación de derechos humanos y este es el premio, lo ponen como jefe de la represión en Venezuela, por eso es que él (Diosdado) es ministro de Justicia ahora”.

“Hay un juego perverso porque realmente en Venezuela hay una dictadura militar. El poder del Estado está bajo el control de la Fuerza Armada”, añadió.

El analista de inteligencia puntualizó: “Por temas estratégicos, quienes tienen las armas no tienen las balas y los que tienen las armas y las balas no tienen acceso a otra cosa, o sea que difícil que tú puedas decir que ahí va a haber un levantamiento militar”.

“Esto no quita de ninguna forma que el 90% de la Fuerza Armada, de la Policía y de las fuerzas de la ley están desesperadas por salir del régimen. No ha habido una oportunidad, pero hay un control muy ferro, por eso la situación no es nada fácil”, agregó.