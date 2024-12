El Dj colombiano que animó la fiesta navideña de Donald Trump en Mar-a-Lago: Elon Musk y Jeff Bezos entre los invitados

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una fiesta de Navidad en su lujoso complejo de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, en la que se vivió un ambiente de mucha pompa.

La celebración, que contó con la presencia de los magnates Elon Musk y Jeff Bezos, estuvo ambientada musicalmente por el Dj colombiano Daniel Peñaloza, conocido en el mundo de la música como Mr. Danny.

El artista, oriundo de Bucarica (Floridablanca - Santander), se mostró muy emocionado a través de sus redes sociales por haber sido parte de la celebración del próximo presidente de Estados Unidos.

“¡Me siento increíble después de anoche! ¡Gracias al Sr. Presidente Donald Trump por abrirnos las puertas del Mar a Lago! Una experiencia inolvidable”, escribió en una publicación en Instagram.

El “post” estuvo acompañado por una serie de fotografías que recopilaron algunos de los momentos de la celebración, como fue la llegada de Trump al recinto.

Y es que la llegada del republicano fue uno de los momentos más destacados de la noche, ya que fue recibido con una gran ovación por parte de los invitados.

En la publicación, Peñaloza también subió un video en el que mostró el impresionante salón donde iba a tocar. "Un sueño, prácticamente que no me podía imaginar y es que estamos aquí en la casa de Trump, esto es una película, look at this", expresó.

El colombiano tuvo la responsabilidad de poner la música en el evento y, según lo compartido en sus redes sociales, puso a bailar a los invitados al son de música alusiva a su país. “Anoche sonando mi nueva canción Cali”, comentó.

Se trata de un track que realizó el Dj con base a un tema emblema de Colombia, “Cali Pachanguero”, con el que rinde homenaje a su creador, el Grupo Niche.

Según se dice, el artista también es residente de España y ha logrado destacarse en eventos exclusivos tanto en Miami como en Europa llegando a cautivar a las personas con sus mezclas de house, fusión afro y latina.