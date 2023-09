Empresarios guatemaltecos piden la renuncia de la fiscal Consuelo Porras: “Nuestra democracia está en peligro”

Los empresarios de Guatemala, agrupados en el Consejo Nacional Empresarial (CNE), piden la renuncia de la Fiscal General, Consuelo Porras.

La asociación, que agrupa a los gremios más importantes del país, acusa al Ministerio Público de ser responsable de promover “acciones para socavar la legitimidad de los resultados y, por ende, de la democracia del país”.

En un comunicado, el Consejo de empresarios considera que “Guatemala se encuentra en una encrucijada” y que "el pueblo, en forma contundente, ha elegido a sus nuevas autoridades" tras la victoria de Bernardo Arévalo como presidente electo en el balotaje.

La voz de los empresarios sorprende en un momento en el que muchos ciudadanos, organizaciones sociales, gobiernos y otras instituciones internacionales han expresado su preocupación por lo que ha sido descrito como “un proceso de judicialización” de la reciente campaña electoral y el actual proceso de transición.

A pesar de las críticas y de la inestabilidad política que afecta al país, la economía guatemalteca mantiene una cierta estabilidad macroeconómica, y su sociedad civil -si bien más movilizada en las últimas semanas– no ha vivido momentos de tensión o violencia.

Italo Antoniotti, empresario fundador del Consejo Nacional Empresarial de Guatemala (CNE), habló en el programa Cuestión de Poder de NTN24 sobre el pedido que realizan a la Fiscalía General.

“Si no se respetan los comicios que tradicionalmente han sido transparentes en Guatemala, entonces estamos dando una muy mala señal a la comunidad internacional y a los inversionistas (...) eso no le conviene al país, no le conviene a la población y no le conviene al Estado de Derecho. Nuestra democracia está en peligro”, afirmó.