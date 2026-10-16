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María Corina Machado
Programa: El Informativo

“En última instancia, el gobierno Trump quiere la democracia”: María Corina Machado sobre Venezuela

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Venezuela sigue en vilo ante la expectativa que hay frente al eventual regreso de María Corina Machado al país, los venezolanos esperan su regreso su retorno para ejercer presión para un calendario electoral y avance en las tres fases planteadas por Estados Unidos: estabilización, recuperación económica y la transición a la democracia. La premio Nobel de Paz respondió sobre por qué el gobierno de Trump querría su regreso dado a los beneficios que ha dado tener a la complaciente Delcy Rodríguez en el poder. Pese a las diferencias con la administración Trump, Machado confía en el plan que elaboró Estados Unidos para una transición política en Venezuela.

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