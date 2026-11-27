Las temperaturas extremas registradas durante 2023 y 2024 habrían provocado una disminución sin precedentes de las reservas de agua dulce superficial del planeta.

Así lo hizo saber un estudio publicado en la revista científica Science, que determinó que el caudal de los ríos cayó un 5,7 %, mientras que el almacenamiento de lagos y embalses se redujo un 9,5 % respecto a los promedios históricos.

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La investigación, liderada por Yongqiang Zhang, de la Academia China de Ciencias, analizó la evolución de los recursos hídricos entre 1991 y 2025.

Para ello, los especialistas estudiaron 150 grandes cuencas fluviales y más de 1,2 millones de lagos y embalses mediante registros, imágenes satelitales y modelos de aprendizaje automático.

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Según los resultados, durante 2023 y 2024 los ríos perdieron aproximadamente 2.040 kilómetros cúbicos de agua al año, mientras que las reservas de lagos y embalses disminuyeron unos 640 kilómetros cúbicos.

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Aunque en 2025 comenzó una recuperación de los caudales, la caída registrada durante esos dos años no tiene precedentes en el periodo estudiado.

Uno de los hallazgos más importantes es que esta reducción ocurrió pese a que las precipitaciones globales aumentaron ligeramente.

En ese sentido, los investigadores explicaron que la humedad atmosférica se distribuyó de manera desigual, favoreciendo las lluvias sobre los océanos en lugar de los continentes.

Por su parte, América del Sur fue la región más afectada y concentró el 70,4 % de la pérdida mundial del caudal de los ríos.

En el continente, las corrientes fluviales disminuyeron un 17,8 % y el almacenamiento de lagos y embalses cayó un 16,5 %.

Entre las zonas más perjudicadas estuvieron las cuencas del Amazonas y del Plata, mientras que el río Amazonas alcanzó su nivel más bajo en cuatro décadas.