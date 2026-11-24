La torre más alta del distrito financiero de Riad fue atacada de nuevo este martes, según la coalición militar liderada por Arabia Saudita que combate a los hutíes de Yemen.

Tres testigos contaron que el ataque alcanzó los rascacielos que alberga el fondo soberano saudita (PIF), que ya resultó dañado la semana pasada durante un ataque de los proiraníes hutíes.

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Un cuarto habitante precisó que un vehículo equipado con un altavoz había pedido a los vecinos del barrio de negocios que se resguardaran.

Durante las últimas semanas varios coches de policía bloquearon la entrada de la zona, casi desierta debido a que muchos empleados teletrabajan.

"Han cerrado las calles y han prohibido a la gente circular o entrar", cuenta un camarero de un restaurante evacuado temporalmente en el momento del ataque. "Ahora todo ha vuelto a la calma".

El portavoz de la coalición liderada por Riad que combate a los hutíes, Turki al Maliki, ha confirmado el ataque.

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"Una de las torres del centro financiero fue blanco de un cobarde ataque terrorista. Las autoridades competentes inspeccionan actualmente el lugar", declaró en X.

Por el momento los hutíes no han reivindicado su autoría.

Con sus 385 metros de altura, la torre del PIF domina el distrito financiero Rey Abdalá de Riad, considerada un escaparate de las ambiciones económicas de Arabia Saudita.

Con sus imponentes rascacielos, tiendas de lujo y espacios verdes, el distrito alberga también la sede de la bolsa saudita y oficinas de multinacionales como Goldman Sachs.

El jueves un ataque reventó los cristales de las ventanas de varios pisos de la torre del fondo soberano y afectó a edificios vecinos, según la defensa civil. No causó heridos.

Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron la autoría de ese ataque.

El reino es blanco de los hutíes proiraníes desde que se reanudaron las hostilidades en el vecino Yemen, donde Riad apoya al gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional en su guerra contra el grupo proiraní.

Los combatientes apuntan tanto a las infraestructuras vitales de la monarquía del Golfo como a los símbolos de su poder, incluidas las instalaciones energéticas, los aeropuertos o edificios emblemáticos.

En la capital, los ataques han obligado a los niños a seguir las clases a distancia.

Según informaron los medios estatales, la defensa civil de Arabia Saudí declaró que 11 personas resultaron heridas.

Según un informe de la Agencia de Prensa Saudí, "un portavoz de la defensa civil declaró el martes que los servicios de emergencia habían respondido a un incidente en el que una torre en el distrito financiero de Riad fue blanco de un ataque terrorista perpetrado por la milicia terrorista hutí", y añadió: "El ataque dejó 11 personas heridas".