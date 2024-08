EN VIVO: El pueblo venezolano se moviliza "por la verdad" en cientos de ciudades del mundo

10:50 a.m.

Maduro militariza Petare, el barrio de Caracas que pasó de ser bastión chavista a la más férrea resistencia opositora

Petare amaneció militarizado: Algunos habían anticipado lo que se concretó este sábado 17 de agosto, día en el que la líder de la oposición venezolana María Corina Machado convocó a una protesta “por la verdad” para que se respeten los resultados electorales del 28 de julio.

La intención sería evitar que se repita la imagen que dio la vuelta al mundo el pasado martes 30 de julio, día en que los “barrios bajaron” a cacerolear y rechazar que el Consejo Nacional Electoral haya proclamado a Nicolás Maduro como presidente, sin presentar las actas electorales y el detalle de los votos.

10:35 a.m.

Avanza la Gran Protesta Mundial por la Verdad en Venezuela en diferentes ciudades del mundo:

Aberdeen, Escocia.

Copenhague, Dinamarca.

10:22 a.m.

Varios ciudadanos venezolanos se reúnen en la ciudad de Estrasburgo, en Francia, para pedir por la libertad de su país.

10:04 a.m.

"A la inmensa mayoría de los venezolanos que están en el exterior no los dejaron votar, pero lo que no podrán arrebatarles es el amor por su país y el deseo de democracia y libertad para Venezuela. Me comprometo con ustedes a continuar luchando, tenemos los votos, tenemos las actas y hemos demostrado al mundo que ganamos, estamos trabajando incansablemente para que ustedes vuelvan a una Venezuela de progreso y bienestar": Edmundo González

10:00 a.m.

Avanza la Gran Protesta Mundial por la Verdad en Venezuela en diferentes ciudades del mundo:

Melbourne, Australia.

Riga, Letonia.

Corea del Sur.

Paderborn, Alemania.

9:35 a.m.

Frente a la embajada de Venezuela en Londres gritan "libertad", en la concentración "por la verdad" que pide respeto a los resultados verdaderos de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

9:00 a.m.

"Quiero hablarle a cada uno de los miembros de la Fuerza Armada Nacional, Venezuela espera de ustedes un cumplimiento estricto de su deber constitucional, fueron testigos de lo que pasó el 28 de julio, saben que el pueblo decidió cambiar. Los invitamos a que sean parte de este movimiento indetenible, nunca hemos sido tan fuertes como hoy, nunca el régimen había estado tan débil como hoy": mensaje de María Corina Machado en medio de la la Gran Protesta Mundial por la Verdad de lo ocurrido el 28 de julio en las presidenciales de Venezuela.

8:12 a.m.

Movilizaciones en Bellinzona, Suiza, y Bruselas, Bélgica.

8:07 a.m.

Así es la movilización en Amsterdam, Países Bajos.

8:00 a.m.

En más de 300 ciudades se realizaron convocatorias para la Gran Protesta Mundial por la Verdad en Venezuela este sábado 17 de agosto. El comando con Venezuela publicó los lugares donde habrá concentraciones, los cuales puede consultar en el siguiente mapa: